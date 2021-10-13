В Бишкеке открылась выставка к 30-летию Национальной академии художеств

"Свое 30-летие мы решили отметить большой выставкой, - сказал VB.KG Тургунбай Садыков, создатель и ректор Национальной академии художеств, носящей его имя,

выдающийся скульптор Евразии. – Это своего рода выставка достижений нашей академии, которая призвана воспитывать творческие кадры в области изобразительного искусства. Представленных работ было так много, их не вместил бы этот зал. Пришлось даже отбирать. Здесь выставлены более 200 работ как известных мастеров – скульпторов, художников в нашей стране, так и их учеников".

По словам академика, за этот период в стенах Национальной академии выросло целое поколение мастеров кыргызского искусства и заметны их творческие успехи.

"И это все благодаря Тургунбаю Садыковичу, который поступил очень мудро в самом начале, создав просто уникальную поэтапную систему подготовки мастеров, - отметил академик Асылбек Айдаралиев, ректор международной школы медицины МУК. - Много лет я являюсь членом госкомиссии Академии художеств. Работы выпускников заслуживают самой высокой оценки".

Привлекает серия работ преподавателя колледжа академии, недавнего ее выпускника Дуйшенбека уулу Эсенгула. Это портреты известных в КР деятелей науки и культуры.

В этой галерее есть портрет академика, нейрохирурга Миталипа Мамытова, профессора, кардиолога Айнагуль Джумагуловой, академика, доктора химических наук Шарипы Жоробековой и других.

"Самое сложное в портрете – определить характер человека, найти его образ, колорит, - сказал в интервью VB.KG автор работ. - Я три года учился в аспирантуре и все это время работал. На защите получил хорошие отзывы".

Портреты, надо отметить удались, в них есть та изюминку, передающая характер каждой личности. По словам Миталипа Мамытова, ему очень нравится его портрет.

Вряд ли кто из посетителей выставки пройдет мимо картин Монолдорова "Раздумье", Р. Орозалиева "На перевале", декоративной пластики Ооганова "Горы" и других.

Как отметил ректор БГУ Абдылда Мусаев, "историю делают великие люди. Тургунбай Садыков – уникальный человек. И во многом благодаря ему в нашей стране развивается это искусство. Своим личным примером он вдохновляет и поддерживает талантливую молодежь. Посмотрите, сколько в зале, возможно, в будущем великих мастеров, которые принесут славу Кыргызстану".