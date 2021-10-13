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В КР предлагают провести дни памяти 9 роты 316 стрелковой дивизии

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- Светлана Лаптева
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Поисковики предлагают провести в Кыргызстане Дни памяти 9 роты 1073 полка 316 стрелковой дивизии 19-21 октября 2021 года.

Подвиг 9-ой роты 1073 Стрелкового полка 316-ой Стрелковой Дивизии генерал-майор Герой Советского Союза Иван Панфилов назвал первым примером массового героизма в Панфиловской дивизии, после того как рота на машинах, направленная на помощь в другой подразделение, была обстреляна фашистами и держала героическую оборону в течение 4-х дней в районе села Осташево Волоколамского района. Почти все воины погибли, но до сих пор не увековечены, поскольку пока точно не установлено их место захоронения. А по закону РФ их нельзя внести на надгробные плиты.

Поисковое Движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" 2 года назад обратилось к администрации и ветеранам Волоколамского района с инициативой установки памятника не на месте захоронения, и при поддержке общественности для строительства выделено место на берегу реки, где шли бои 9-ой роты в селе Осташево. Проект памятника разработан на факультете архитектуры, дизайна и строительства КРСУ. На памятнике планируется увековечить имена всех воинов 9 роты. Проект одобрен в администрации Волоколамского района, получил поддержку депутатов Волоколамского района. В настоящее время идет поиск средств. По свидетельству экспертов, в Московской области многие из тех кто погиб до сих пор считаются пропавшими без вести. И каждый может внести свою лепту в строительство памятника.

У поисковиков есть письма поддержки, множество обращений в Фонды и организации, но реально поддержать и помочь увековечить наших земляков никто не берется.

В год 80-летия подвига наших земляков, Поисковое Движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" обращается к кыргызстанцам и предлагает провести 19-21 октября 2021 года Дни памяти: в школах, в армии, в общественных организациях. И готовы направить презентации, материалы. Также у поисковиков есть список с фамилиями погибших из 9 роты с местом призыва.

- Мы просим рассказать детям в школах, в семьях, просто вашим знакомым о том что была такая 9 рота из КИргизской ССР, которая пала смертью храбрых в боях под Москвой - чтобы на какое то время наши соотечественники смогли задуматься о сути подвига наших земляков, которые в октябре 1941 года, еще до подвига 28-ми героев панфиловцев стояли насмерть, зная что кроме них, за ними нет ни одного воинского подразделения. Им правда нельзя было отступать - позади Москва , Родина, семьи..Они достойны быть увековеченными, они достойны чтобы о них помнили. - рассказывают поисковики.

Также они говорят что дети и взрослые могут нарисовать рисунки, плакаты, написать письма, посвященные подвигу 9 роты 1073 сп 316 сд ( позже панфиловской). И эти рисунки будут переданы в Волоколамск, а также станут частью памятника - (лучшие будут откопиваны для отделки).

Для информации: В эти дни начинаются торжественные мероприятия в Волоколамском районе в честь 80-летия начала боев в Волоколамском районе, в Московской области.

"Уважаемые кыргызстанцы!

19-21 октября 2021 г предлагаем отметить в Кыргызстане и в Московской области Волоколамском районе дни подвига 9 роты 1073 316 стрелковой дивизии (позднее Панфиловской).

Мы все знаем о подвиге 28-ми героев панфиловцев, но примеров массового героизма было гораздо больше. Это были настоящие реальные подвиги воинов, которые понимали что именно они в ответе за свои семьи, за свою Родину, Москву.

Еще одним подтверждением такого подвига является - подвиг бойцов 9 роты 1073 стрелкового полка 316-ой стрелковой дивизии, (Позднее Панфиловской).

Они получив приказ передислоцироваться на другой участок линии фронта были обстреляны врагом, но не отступили и удерживая позиции, четыре дня сражались в районе села Осташево Волоколамского района. Почти все погибли, но до сих пор не увековечены, поскольку неизвестны их места захоронения! А по закону РФ нельзя внести имена воинов, которых считают пропавшими без вести на памятники воинских захоронений.

После обращения Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" администрация села Осташево и депутаты сельского поселения, Волоколамского района пошли нам навстречу и выделили участок для установки памятника в память о подвиге 9 роты 1073 сп 316 сд. - на берегу реки, там где шли бои, там где памятник будет виден издалека всем проезжающим через село.

По инициативе Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" на факультете ФАДИС КРСУ , поддержке Посольства России, был разработан проект, Волоколамская администрация предоставила участок, депутаты Волоколамского округа Московской области утвердили разрешение строительства памятника у села Осташево - там где проходили бои - на берегу реки и трассы. И сам памятник будет виден издалека. Принято решение о побратимстве Панфиловского и Волоколамского районов.

В настоящее время мы ведем поиск средств на строительство памятника. Также как на ремонт фундамента памятника в селе Панфиловское Панфиловского района в Чуйской области - Кыргызской Республики.

Мы, как поисковики, обращаемся с предложением о проведении в Кыргызстане и Волоколамском районе дней памяти 9 роты 1075 сп 316 сд - 19 - 21 октября - в год 80 летия их подвига.

Мы просим рассказать детям в школах, военнослужащим, просто на какое то время задуматься о сути подвига наших земляков, которые в октябре 1941 года, еще до подвига 28-ми героев панфиловцев стояли насмерть, защищая Москву, зная что кроме них, за ними нет ни одного воинского подразделения. Им правда нельзя было отступать.

Они достойны быть увековеченными, они достойны чтобы о них помнили.

Презентацию делали на основе - исследования о судьбе своих родных Ирины Соколовой - ранее она проживала в г Фрунзе, в настоящее время в г Санкт-Петербург.

Один из родственников был увековечен, другой по законам РФ - нет, поскольку у него нет точного места захоронения. -

имя фамилия не могут быть внесены на памятник.

Также как не могут быть внесены имена еще десятков солдат 9 роты погибших в этих боях. Именно поэтому мы хотим восстановить справедливость и создать памятник.

Координатор поискового движения Кыргызстана

"Наша Победа-Биздин Жениш"

Светлана Лаптева

6 октября 2021

+996-555-923-603"


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URL: https://www.vb.kg/407831
Теги:
ВОВ, Кыргызстан
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