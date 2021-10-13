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В Минздраве Кыргызстана нет решения по ревакцинации от коронавируса

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- Нина Ничипорова
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В Министерстве здравоохранения и соцразвития КР нет решения по ревакцинации. Об этом сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, Минздрав работает по рекомендациям ВОЗ. "Мы используем официальные временные инструкции вакцин, которые поступают в республику. Если есть необходимость принять какое-то решение, то вопрос будет рассматриваться только научно-технической группой", - сказала она.

Ишенапысова отметила, что нельзя пока комбинировать вакцины от коронавируса.


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URL: https://www.vb.kg/407832
Теги:
ВОЗ, коронавирус, вакцинация, Минздрав
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