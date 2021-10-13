В Кыргызстане прошло заседание глав пенитенциарных служб стран СНГ

В Чолпон -Ате состоялось VI заседании Совета руководителей пенитенциарных служб (СРПС) государств-членов Содружества Независимых Государств.

Пенитенциарные службы стран представляли руководители ФСИН Российской Федерации, уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Армении, департамента исполнения наказаний МВД Беларуси, ГСИН при Министерстве юстиции Кыргызстана, главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана, департамента исполнения наказания при МВД Узбекистана, комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана. В работе заседания приняли участие ткаже представители Исполнительного комитета СНГ и ОБСЕ.

В ходе заседания совета были рассмотрены вопросы выполнения и реализации ранее принятых решений и планов. Обсуждались новые проблемы, в том числе по ресоциализации осужденных, взаимодействию в сфере борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом, по реагирования на пандемию коронавирусной инфекции и по предупреждению ее распространения в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Как отметила министр юстиции Кыргызстана Асель Чынбаева, "такие встречи стали хорошей площадкой для обсуждения возникающих проблем и вопросов в сфере исполнения наказаний, обмена опытом, ознакомления с проводимыми в службе реформами".

Планируется, что следующее заседание Совета руководителей пенитенциарных служб пройдет в 2022 году в Таджикистане.

Напомним, Совет руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ образован в 2015 году. Соглашение было подписано главами государств-участников Служб Независимых Государств 16 октября 2015 года в поселке Бурабай в Казахстане. Основной задачей совета стало обеспечение многостороннего взаимодействия пенитенциарных служб.