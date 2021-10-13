Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 97.50 - 98.70

Завтра, 14 октября, некоторые районы Бишкека останутся без воды

207  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 14 октября с 9 xfcjd до 21 часов в некоторых районах столицы не будет питьевой воды.

Это связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Запад-2" и на городских водопроводных сетях.

Воды не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и другие объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения ограничен: р. Ала-Арча – линия железной дороги – Жибек Жолу – Молодая Гвардия;

- Молодая Гвардия – линия железной дороги – Фрунзе – Манаса.

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407841
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, вода, отключение воды, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
    Комментарии
    или авторизуйтесь
    Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
    Правила комментирования
    На нашем сайте нельзя:
    • нецензурно выражаться
    • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
    • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
    • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
    • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
    • публиковать комментарии в транслите
    • выделять комментарии заглавным шрифтом
    • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
    • писать под одной новостью комментарии под разными никами
    • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
    • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
    НАВЕРХ  
    НАЗАД  