Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 14 октября с 9 xfcjd до 21 часов в некоторых районах столицы не будет питьевой воды.

Это связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Запад-2" и на городских водопроводных сетях.

Воды не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и другие объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения ограничен: р. Ала-Арча – линия железной дороги – Жибек Жолу – Молодая Гвардия;

- Молодая Гвардия – линия железной дороги – Фрунзе – Манаса.

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.