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В селе Восток мужчина выращивал коноплю в огороде, его задержали

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- Наталья Крайнова
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В селе Восток недалеко от Бишкека задержан 61-летний мужчина, подозреваемый в совершении незаконного изготовления наркотических средств и выращивании конопли.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Бишкек, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках досудебного производства по статье 268 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) УК КР, оперативниками СБНОН ГУВД Бишкек был установлен и задержан гражданин К.А. 1960 года рождения.

Ранее, при проведении специальных следственных действий, был осуществлен "контрольный закуп" у подозреваемого лица два килограмма 130 грамм наркосодержащего растения со специфическим запахом конопли, которое было изъято и приобщено к материалам досудебного производства. При этом была получена дополнительная информация о том, что у мужчины по имени "Саня" позади частного дома в огороде растут культивированные кусты наркосодержащих растений.

Были проведены обысковые мероприятия по адресу проживания подозреваемого в селе Восток, где владельцем частного дома оказался гражданин К.А. 1960 года рождения, который на добровольной основе выдал наркосодержащее растение со специфическим запахом конопли, вес которого при составил 1 кг 700 грамм. Помимо этого, он выдал культивированные растения темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли - 280 кустов, которые были сорваны упакованы, опечатаны и взвешены, где общий вес составил 149 кг 78 грамм. Назначены все необходимые экспертизы, до получения результатов экспертизы, гражданин К.А. был отпущен под обязательство о явке.

Также установлено, что по данному адресу проживают квартиранты гражданка И.А. и ее сыновья И.М. и И.Р., которые пояснили, что "дядя Саша" за деньги разрешает своим друзьям срывать кусты или просит детей, чтобы сорвали для его друзей. По данному факту будет выделен материал в отдельное производство, как вовлечение несовершеннолетнего в незаконный оборот наркотиков.

В ходе проведения дальнейших следственных действий были выявлены следующие виды преступления и начаты досудебные производства по статье 275 (Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), статье 272 (Склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ), статье 180 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и статье 273 (Посев и выращивание растений, содержащих наркотические средства) УК КР.


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URL: https://www.vb.kg/407842
Теги:
ГУВД, наркотики, Бишкек, конопля
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