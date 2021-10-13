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Сотрудники ГКНБ оказали гуманитарную помощь памириским кыргызам

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- Айжан Мамбеталиева
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Экспедиционной группой ГКНБ, несмотря на сложную обстановку и логистику в Афганистане, оказана гуманитарная помощь этническим кыргызам, проживающим на Малом и Большом Памире.

Ввиду отсутствия оптимального по протяженности и относительной безопасности коридора через территорию Таджикистана, которым наша страна ранее пользовалась согласно разрешению таджикских властей, закуп гуманитарного груза впервые был произведен в самом Афганистане, в соответствии с утвержденным правительством нашей страны перечнем. Общий объем доставленных для кыргызов Афганистана продуктов первой необходимости составил 95 тонн.

В рамках реализации гуманитарной акции, экспедицией на высоком уровне достигнуты договоренности по обеспечению дальнейшего безопасного проживания и свободного передвижения этнических кыргызов по территории Афганистана, а также их соответствующей всемерной поддержки, как граждан Афганистана.


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URL: https://www.vb.kg/407843
Теги:
Афганистан, гуманитарная помощь, памирские кыргызы, Кыргызстан, ГКНБ
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