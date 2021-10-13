Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 97.50 - 98.70

Россия перебазировала четыре Су-25 из Кыргызстана в Таджикистан на учения

210  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Четыре штурмовых самолета Су-25 российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане примут участие в маневрах ОДКБ "Взаимодействие-2021" в Таджикистане рядом с афганской границей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Самолеты вылетели с аэродрома постоянного базирования и совершили посадку на аэродроме "Гиссар" под Душанбе. Они отработают поиск и уничтожение объектов условного противника.

Кроме того, по данным ЦВО, Су-25 обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям при выполнении учебно-боевых задач в условиях горно-пустынной местности.

Штурмовик Су-25 предназначен для поддержки сухопутных сил непосредственно над полем боя при прямой видимости цели. В его задачи входит уничтожение малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

Ранее командующий войсками ЦВО Александр Лапин заявлял, что в октябре на территории Таджикистана вблизи границы с Афганистаном пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: "Взаимодействие-2021", "Поиск-2021" и "Эшелон-2021", к которым будет привлечено более 2,7 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц техники. Основу российского контингента составят подразделения 201-й военной базы.

Учения состоятся на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан".

В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407844
Теги:
Афганистан, авиабаза, Россия, Таджикистан, Талибан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  