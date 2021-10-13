Россия перебазировала четыре Су-25 из Кыргызстана в Таджикистан на учения

Четыре штурмовых самолета Су-25 российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане примут участие в маневрах ОДКБ "Взаимодействие-2021" в Таджикистане рядом с афганской границей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Самолеты вылетели с аэродрома постоянного базирования и совершили посадку на аэродроме "Гиссар" под Душанбе. Они отработают поиск и уничтожение объектов условного противника.

Кроме того, по данным ЦВО, Су-25 обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям при выполнении учебно-боевых задач в условиях горно-пустынной местности.

Штурмовик Су-25 предназначен для поддержки сухопутных сил непосредственно над полем боя при прямой видимости цели. В его задачи входит уничтожение малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

Ранее командующий войсками ЦВО Александр Лапин заявлял, что в октябре на территории Таджикистана вблизи границы с Афганистаном пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: "Взаимодействие-2021", "Поиск-2021" и "Эшелон-2021", к которым будет привлечено более 2,7 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц техники. Основу российского контингента составят подразделения 201-й военной базы.

Учения состоятся на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан".

В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.