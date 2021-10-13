+10% кешбэка при покупке смартфонов Realme или Tecno

В сети магазинов O!Store продолжается выгодная акция – при покупке любых смартфонов Realme или Tecno вы получаете кешбэк 10%, который можно возвратить на баланс или использовать на покупку аксессуаров.

Смартфоны Realme и Tecno уверенно заняли верхние строчки в подборке современных смартфонов по доступной цене. Вы можете подробнее ознакомиться с характеристиками трёх передовых смартфонов бренда Realme – C11, C21Y и 8 PRO – в видеообзоре. Например, при покупке Realme 8 PRO вы можете возвратить до 2450 сомов!

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Купите любой смартфон Realme или Tecno в O!Store или закажите в интернет-магазине ostore.kg по телефону 0 705 007 000; Оплатите любым способом, будь наличный и безналичный расчёт, подарочные сертификаты и даже в кредит; Получите кешбэк 10% на баланс или выберите аксессуары на сумму кешбэка.

Спешите! Акция действует только по 30 ноября 2021 года включительно. Количество товара ограничено.

Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037.

Кешбэк можно использовать только на услуги связи или покупку аксессуаров в момент приобретения смартфона. Кешбэк нельзя использовать в рамках сервиса "О!Деньги". Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис" в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБКР №2021030817, №3022030817.