В Бишкеке за драку наказали водителей маршрутки и троллейбуса

В Бишкеке подрались водители маршрутки и троллейбуса. Об этом в Facebook сообщил пользователь Авланбек Джумабаев, который в этот момент находился в троллейбусе и снял разборки.

"Водитель маршрутки 199 старался перекрывать путь троллейбусу № 2. Пассажиры боялись за свою жизнь. Потому что водитель маршрутки столько раз создавал аварийную ситуацию, а потом и вовсе кулаками и матом набросился на водителя троллейбуса. Кто-нибудь должен разобраться с этими маршруточниками? Они проходят тест у соответствующих специалистов на адекватность?", - поделился впечатлениями от произошедшего Авланбек Джумабаев.

Инцидент произошел вчера 12 октября, а сегодня, 13 октября, водителям, которые участвовали в драке, объявили выговор. Как сообщает пресс-служба мэрии в Бишкекском троллейбусном управлении проведена внутренняя комиссия с участием руководителей соответствующих служб. По решению комиссии, начальнику эксплуатации подвижного состава и водителю троллейбуса бортовым номером 1704 Канатбек уулу Максат объявлен выговор без лишения премии. Начальнику отдела безопасности движения и наставнику водителя объявлено замечание.

Инженеру фирмы-перевозчика – ОсОО "БайШамТранс" и водителю микроавтобусного маршрута №199 Медетбекову У. объявлен выговор.

Также фирме-перевозчику и ответственным сотрудникам троллейбусного управления поручено провести разъяснительную работу с водительским составом по культурному обслуживанию пассажиров и соблюдению транспортной дисциплины.