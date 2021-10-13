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В Бишкеке за драку наказали водителей маршрутки и троллейбуса

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке подрались водители маршрутки и троллейбуса. Об этом в Facebook сообщил пользователь Авланбек Джумабаев, который в этот момент находился в троллейбусе и снял разборки.

"Водитель маршрутки 199 старался перекрывать путь троллейбусу № 2. Пассажиры боялись за свою жизнь. Потому что водитель маршрутки столько раз создавал аварийную ситуацию, а потом и вовсе кулаками и матом набросился на водителя троллейбуса. Кто-нибудь должен разобраться с этими маршруточниками? Они проходят тест у соответствующих специалистов на адекватность?", - поделился впечатлениями от произошедшего Авланбек Джумабаев.

Инцидент произошел вчера 12 октября, а сегодня, 13 октября, водителям, которые участвовали в драке, объявили выговор. Как сообщает пресс-служба мэрии в Бишкекском троллейбусном управлении проведена внутренняя комиссия с участием руководителей соответствующих служб. По решению комиссии, начальнику эксплуатации подвижного состава и водителю троллейбуса бортовым номером 1704 Канатбек уулу Максат объявлен выговор без лишения премии. Начальнику отдела безопасности движения и наставнику водителя объявлено замечание.

Инженеру фирмы-перевозчика – ОсОО "БайШамТранс" и водителю микроавтобусного маршрута №199 Медетбекову У. объявлен выговор.

Также фирме-перевозчику и ответственным сотрудникам троллейбусного управления поручено провести разъяснительную работу с водительским составом по культурному обслуживанию пассажиров и соблюдению транспортной дисциплины.


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URL: https://www.vb.kg/407857
Теги:
маршрутки, транспорт, драка, Бишкек, общественный транспорт
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