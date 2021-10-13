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Российские штурмовики убыли в Таджикистан с авиабазы в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Самолеты российской военной авиации Су-25, дислоцированные на авиабазе "Кант" в Кыргызстане, переброшены в Таджикистан. Здесь они примут участие в учении ОДКБ, информируют СМИ со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа РФ.

Сообщается, что четыре штурмовика Су-25 вылетели с аэродрома постоянного базирования в Кыргызстане и совершили посадку на аэродроме Гиссар под Душанбе. Они будут задействованы в активной фазе совместного учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2021". Экипажи отработают поиск и уничтожение объектов условного противника. И обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе выполнения учебно-боевых задач в условиях горно-пустынной местности.

Как заявлял ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, что в октябре на территории Таджикистана, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон". На них будет привлечено более 2,7 тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц техники.

В ходе учения "Эшелон-2021" планируется отработать вопросы организации материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ при подготовке и в ходе совместной операции. Учение "Поиск-2021" направлено на отработку организации и ведения разведки силами и средствами разведывательных органов государств ОДКБ в интересах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. А в рамках учения "Взаимодействие-2021" КСОР отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности.

Объединенная российская военная база "Кант" является воздушным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности ее воздушного пространства в Центральноазиатском регионе. На вооружении состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


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URL: https://www.vb.kg/407860
Теги:
авиабаза, Таджикистан, Кыргызстан
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