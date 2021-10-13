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В Бишкеке отремонтировали 55 образовательных учреждений

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке в этом году отремонтировано 55 учреждений образования. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на управление капитального строительства мэрии.

Сообщается, что ремонт проведен по утвержденному списку строек. Работа выполнена в 31 школе, 21 детском образовательном учреждении и трех прочих объектах – Центр детского творчества Свердловского района, Районный центр образования Первомайского района, ГЦДШ "Кыргызстан балдары".

На шести объектах образования отремонтированы санузлы с заменой труб и санитарных приборов и проведен капитальный ремонт внутри помещений.

На 11 объектах заменена внутренняя система отопления, а еще в 11 – кровля.

Теплотрасса отремонтирована в четырех образовательных организациях. На остальных объектах проведен общестроительный ремонт.

На сегодняшний день завершены ремонтные работы на 53-х объектах полностью. А в центре образования Первомайского района и ГЦДШ "Кыргызстан балдары" завершают.

Отмечается, что на ремонт учреждений образования в городском бюджете на этот год было предусмотрено 100 тысяч сомов.

Отметим, что по распоряжению мэрии города Бишкек на ремонт аварийных объектов выделено 11795,0 тысяч сомов, уже объявлен тендер. Работы проведут на шести объектах: СОШ №3, №45, №51, ДОО №137, №135, №5, №52.


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URL: https://www.vb.kg/407862
Теги:
детский сад, образование, ремонт, школа, Бишкек
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