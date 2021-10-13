Страны ЕАЭС синхронизируют работу своих таможенных служб

Вопросы единого таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе обсуждены в Москве, в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии. Этой теме была посвящена состоявшаяся здесь встреча министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максата Мамытканова (Кыргызстан) с представителями бизнес-ассоциаций России.

В их числе - специалисты Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "Опоры России".

Как рассказали в ЕЭК, участники встречи обсудили вопросы синхронизации правоприменительной практики на таможенной территории Евразийского экономического союза и организации работы по внесению поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС, перспективы применения в Союзе навигационных пломб, механизмы соотношения эффективного таможенного контроля и соблюдения интересов бизнеса, а также цифровизации в таможенной сфере.

Отмечено, что бизнес заинтересован в свободной конкуренции, которая обеспечивается в первую очередь за счет единых правил работы с таможней.

Собеседники также обратили внимание на значимость совместной работы в формате экспертных групп на площадке таможенного блока ЕЭК. И подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, который сложился еще во время работы над Таможенным кодексом ЕАЭС.

"Наша основная задача – создание нормативно-правового климата, способствующего развитию интеграционных процессов и обеспечению единой практики работы таможенных служб всех пяти стран", - подчеркнул Максат Мамытканов.

Напомним, что об активизации деятельности таможенного блока ЕЭК шла речь во время недавней встречи Максата Мамытканова с первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы РФ России Русланом Давыдовым.

Особое внимание было уделено укреплению взаимодействия ЕЭК и ФТС, в том числе, в сферах таможенного администрирования интернет-торговли, применения в ЕАЭС навигационных пломб и создания единой системы транзита. Министр ЕЭК отнес к числу важнейших задач таможенного блока Комиссии реализацию Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, где "определены принципиальные векторы дальнейшей унификации таможенного администрирования для обеспечения единого таможенного регулирования". "Это позволит минимизировать проблемные ситуации при перемещении товаров, в чем заинтересованы все государства Союза", - констатировал Мамытканов.