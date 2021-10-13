В Пекине состоялся прием по случаю 30-летия независимости КР

Посольство Кыргызстана в Китае провело праздничный прием по случаю 30-летия независимости КР. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Прием состоялся вчера, 12 октября, в Пекине. На торжественном мероприятии присутствовали руководители и представители министерства иностранных дел, министерства коммерции и других государственных органов КНР, послы и дипломаты зарубежных стран и постоянные представители международных организаций в Пекине, научные и деловые круги, общественные и политические деятели, а также другие лица.

В своей приветственной речи посол КР в КНР Канайым Бактыгулова проинформировала гостей о текущей политической и социально-экономической ситуации в Кыргызстане, основных моментах отношений с Китаем и подчеркнула большое значение развития двустороннего сотрудничества с КНР в рамках инициативы "Один пояс – один путь".

Посол выразила благодарность Китаю за поддержку, оказываемую Кыргызстану и поздравила китайскую сторону со 100-летием коммунистической партии Китая, отметив ее ведущую роль в становлении современного Китая.

Главный гость от китайской стороны, заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн также выступил с речью и сердечно поздравил кыргызский народ с юбилейной датой. Он обозначил, что на протяжении 30 лет с момента приобретения независимости, кыргызский народ стойко и неуклонно двигается по пути развития страны, решительно стоит на страже государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также добивается больших успехов.

В ходе мероприятия, приглашенные гости отведали блюда национальной кыргызской кухни, осмотрели специальную фотовыставку, посвященную торжественной дате, а также получили раздаточные материалы о туристическом и инвестиционном потенциалах КР.

Официальный прием сопровождался демонстрацией видеороликов и фото слайдов с уникальной природной красотой Кыргызстана.