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МИД РФ: Россия не приемлет присутствия США в Центральной Азии

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- Евгений Денисенко
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Москва считает, что присутствие военнослужащих США в странах Центральной Азии неприемлемо. Об этом, по информации российских СМИ, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков после состоявшихся 12 октября в Москве переговоров с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Рябков сообщил ТАСС, что обсудил с американской коллегой тему Афганистана. "Мы акцентировали неприемлемость ни в какой форме американского военного присутствия в центральноазиатских странах", - подчеркнул замминистра.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщало со ссылкой на свои источники, что Москва и Вашингтон якобы обсуждали возможность того, что американские войска будут использовать военные базы ВС РФ, расположенные в центральноазиатских странах.

Тем временем, как сообщает "Независимая газета", Россия и ее союзники по Организации Договора о коллективной безопасности завершают подготовку к серии масштабных учений у границы с Афганистаном, которые пройдут 18–23 октября. "Страны ОДКБ демонстрируют готовность к защите южных рубежей Содружества, а на этом фоне по инициативе российского руководства в столице РФ 20 октября организуют встречу в рамках Московского формата по Афганистану. На нее помимо КНР, Пакистана, Ирана и Индии приглашены представители движения "Талибан", - пишет "НГ".


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URL: https://www.vb.kg/407866
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