Безработный экс-замглавы ГСБЭП Эмиль Жамгырчиев провел турнир по борьбе

Бывший заместитель председателя Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Эмиль Жамгырчиев, который проходит обвиняемым по статье "Получение взятки" УК КР, провел турнир по борьбе. При этом, в качестве приза ныне безработный экс-замглавы ГСБЭП поставил два автомобиля. Об этом сообщает издание "Чындык".

По данным СМИ, в качестве почетного гостя на турнире сидел бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, который, к слову, обвиняется в незаконном обогащении.

Напомним, Эмиль Жамгырчиев и бывший заместитель руководителя аппарата правительства Бактыбек Калмуратов были были задержаны по обвинению по статье "Получение взятки" УК КР. Постановлением суда они были взяты под стражу в СИЗО ГКНБ КР.

В феврале этого года бывший заместитель председателя Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Эмиль Жамгырчиев был освобожден из СИЗО ГКНБ, так как он оплатил в доход государства 20 миллионов сомов.