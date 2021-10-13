В противотуберкулезной больнице в Джалал-Абадской области нет горячей воды

Руководителя аппарата Аскат Азарбеков и сотрудники института омбудсмена А.Анарботоев и А.Тожиханов, в рамках проекта "Укук кербени", провели мониторинг соблюдения прав пациентов в межобластной противотуберкулезной больнице поселка Шекафтар.

В ходе мониторинга было выявлено, что в палатах не предусмотрены моечные зоны для пациентов, на целый корпус действует только одна душевая, в которой нет горячей воды, а туалет, находящийся в подвальном помещении, не соответствует санитарным нормам. Кроме того, в процедурном кабинете используются препараты с истекшим сроком годности.

По всем обнаруженным фактам составлены Акты, которые будут направлены в соответствующие органы для принятия мер по устранению выявленных нарушений.