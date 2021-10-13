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Дастан Бекешев предостерег Акылбека Жапарова от "безумных идей"

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- Александр Тузов
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Сегодня на пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев рассказал, что знает нынешнего и. о. председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации президента Акылбек Жапарова еще с 2009 года.

- Работать вы умеете. Я вас поддерживаю. У вас очень много умных идей. Но я откровенно должен сказать, и "безумных идей" немало. В виде режима ЧС в экономике. В виде монополизации цифровых услуг, передачи их каким-то непонятным компаниям. Это я не могу поддерживать, - подчеркнул Бекешев.

Он также призвал Акылбека Жапарова быть осторожнее с провозглашенным тем намерением об "оперативном принятии решений". Ведь решения должны быть прежде всего взвешенными.


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URL: https://www.vb.kg/407874
Теги:
Акылбек Жапаров, Дастан Бекешев, Жогорку Кенеш
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