В Бишкеке прошел съезд политической партии "Эл Үмүтү ССП"

В Бишкеке сегодня, 13 октября, прошел съезд политической партии "Эл Үмүтү ССП" ("Социально-политическая партия "Надежда Народа"). Делегаты прибыли на съезд со всех регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В рамках повестки дня была презентована и утверждена программа партии и список кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 28 ноября 2021 года.

Список кандидатов возглавил председатель Центра инициативной молодежи, председатель партии "Эл Умуту" Алмаз уулу Аскар. Отметим, что в составе партии молодежные активисты, врачи, сотрудники правоохранительных органов, представители ЛОВЗ, спортсмены, волонтеры, спасавшие кыргызстанцев в пандемию коронавируса.

Кандидатов в депутаты ЖК партия выбирала необычным способом. Впервые в истории Кыргызстана был объявлен открытый онлайн праймериз – граждане с высшим образованием от 25 до 45 лет, не замешанные в коррупции, полезные обществу и стране, могли заполнить анкету на сайте http://primarieskg.org и представить на обсуждение пользователей сайта свою кандидатуру. Те, кто набрал большинство голосов в онлайн-праймеризе вошел в список кандидатов в депутаты ЖК.

Председатель партии Алмаз уулу Аскар поблагодарил кыргызстанцев за участие в праймериз. По его словам, за день было получено больше пяти тысяч голосов за 229 кандидатов, прошедших модерацию. Это впечатляющая цифра, которая говорит сама за себя

"Забавно, кстати, то, что с избирательной гонки мы сняли 14 кандидатов - за систематическую накрутку голосов. Эти люди решили применить топорные приемы старой, уже давно скомпрометировавшей себя, власти. Но мы рисуем новую главу, поэтому не будем о прошлом. В стране формируется крепкое гражданское общество, ключевую роль в котором играем именно мы - деятельная и честная молодежь!", - заявил председатель "Эл Үмүтү".

Список кандидатов от партии "Эл Умүтү" был выдвинут на съезде как того требует закон – тайным голосованием.

Выступая перед однопартийцами, Алмаз уулу Аскар отметил следующее:

"Само создание социально-политической партии "Эл Умуту" - это историческое событие. Сейчас наша страна стоит на границе эпохальных преобразований. Жогорку Кенеш – это большая политическая арена. Нам не было так трудно, когда мы участвовали в выборах в Бишкекский городской кенеш. Но и сейчас у нас есть кандидаты, смелые молодые девушки и парни со всех семи областей Кыргызстана. Я очень горжусь, что нахожусь среди вас, и мы идем вместе. Спасибо вам! Даст бог, победа будет за нами. Мы будем реализовать свою программу, свою платформу. Эл умуту – аракетте!".

Гражданский активист, член партии "Эл Умуту" Болот Ибрагимов подчеркнул, что народный избранник - это крайне тяжелая ноша, и нужно постоянно оправдывать бесценное доверие народа.

"Своим безупречным примером нам будет необходимо реабилитировать звание депутата и сделать так, чтобы народный избранник не вызывал отвращения у своего избирателя. И я прекрасно понимаю, что за благополучие народа нужно бороться. Если требуется, то придется пачкать руки о тех, кто мешает развитию, наносит вред нашему великому государству. Бороться нужно бесстрашно, не оглядываясь назад. Только так мы сможем обеспечить лучшее будущее для наших детей и сделать так, чтобы они не задумывались о том, что будет завтра или о том, в какую страну лучше уехать. Они будут жить здесь, осваивать науку и спорт, будут радоваться жизни и строить семьи и с ужасом вспоминать какие времена нам удалось пережить", - выступил кандидат в депутаты.

В качестве почетного гостя съезда партии "Эл Умуту" в зале присутствовал спикер легендарного парламента Медеткан Шеримкулов. Он высказал молодым партийцам свои пожелания и предостережения – не быть использованными и обманутыми. Политик заявил, что старшее поколение делало все, чтобы сохранить историю наших предков, культуру, литературу и традиции. Но приходит время передать груз ответственности молодым.

"Время идет, мы старшее поколение, уходим и оставляем страну вам молодым. Перед вами мы ходим, как живая история. Но дальнейшую историю страны будете продолжать именно вы. Будете нести ответственность за развитие страны. Сегодня на наших плечах груз ответственности за государство, за судьбу народа, но мы передадим его таким молодым людям как вы.

Вы молодые и готовите себя к управлению государством. Желаю вам успехов на этой стезе. Запомните: чтобы приносить пользу стране, вы должны быть грамотными, патриотами и любить свой народ! Кроме Кыргызстана у нас другой родины нет!", - обратился Медеткан Шеримкулов к членам партии "Эл Умуту", подчеркнув, что парламенту необходима трибуна для молодежи.

С речью выступил еще один почетный гость съезда – член ЦИК Узар Жылкыбаев.

"Отрадно видеть, что вы смогли объединить молодежь со всех регионов. Это не может не радовать. Я вам желаю успехов!", - отметил член ЦИК и добавил, что если партия "Эл Умуту" сможет мобилизовать молодых избирателей, которые ранее не активно участвовали в выборах, то победа будет на ее стороне.

Для справки: Основные функционеры партии "Эл Умуту" весной 2021 года баллотировались в Бишкекский городской кенеш под флагом партии "Биздин Эл" ("Наш Народ"). По итогам выборов партия прошла в столичный совет и получила 8 мандатов. Тогда, чтобы определить, кто станет депутатом БГК, в партии также провели праймериз среди кандидатов. Однако ЦИК отменила итоги выборов из-за нарушений других партий и объявила повторные выборы, в которых Алмаз уулу Аскар и его команда решили не участвовать, а готовиться к выборам в Жогорку Кенеш. В августе текущего года Алмаз уулу зарегистрировал новую "Социально-политическую партию "Эл Умуту".