МВД РФ планирует установить для мигрантов три режима

В России предусматривается определить три миграционных режима: краткосрочное пребывание, долгосрочное пребывание и постоянное проживание. Об этом, как сообщает информационный интернет-портал "МВД Медиа", заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой,

По его словам, в основе современной миграционной политики Российской Федерации лежат две главные задачи. Первая - создать благоприятные условия для переселения в Россию и приобретения её гражданства лицами, способными гармонично интегрироваться в российское общество. Вторая – сформировать простые и понятные правила пребывания для иностранцев, которые готовы, соблюдая законодательство РФ, осуществлять в стране трудовую, предпринимательскую и иные виды деятельности.

Вторая задача предполагает модернизацию правовых режимов временного пребывания и постоянного проживания в России иностранных граждан. "Новые правила пребывания иностранцев в России должны стать максимально простыми, понятными и удобными для выполнения. В то же время механизмы обеспечения безопасности и правопорядка в сфере миграции, основанные на современных технологических решениях, будут обеспечивать надёжный контроль за соблюдением требований миграционного законодательства", - подчеркнул Горовой

Говоря о трех миграционных режимах, которые планируется установить, первый замглавы МВД РФ пояснил их суть.

Режим краткосрочного пребывания предоставляется на срок до 90 суток со дня въезда. В течение этого времени иностранный гражданин при желании остаться на более длительный срок будет обязан получить разрешение на долгосрочное пребывание либо выехать из Российской Федерации.

Режим долгосрочного пребывания предусмотрен для нахождения в стране более девяноста дней в течение полугода. Он заменит собой разрешение на временное проживание, будет бессрочным, предполагает получение вида на жительство и открывает возможность приобретения гражданства Российской Федерации.

Обязательными условиями для получения права на длительное пребывание является, в том числе, наличие цифрового профиля в государственной информационной системе и единого документа с электронным носителем информации. Для перехода из одного статуса в другой проработаны необходимые механизмы смены цели въезда без выезда из России.

Также планируется комплексное реформирование института постоянного проживания в ней. Решение о предоставлении иностранному гражданину статуса постоянно проживающего будет приниматься межведомственной комиссией субъекта РФ.

Реформирование миграционных режимов затронет, как сообщается, и порядок привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности. Предлагается введение реестра работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, а бумажные разрешительные документы заменить электронной записью в цифровом профиле.

Одним из актуальных вопросов, по словам Горового, становится создание зарубежной инфраструктуры для доиммиграционной подготовки иностранных работников в стране постоянного проживания. Для этого планируется вынесение миграционных процедур за пределы РФ, в том числе прохождение медицинского освидетельствования, результаты которого признаются в России, биометрическая регистрация и получение единого документа, оформление полисов медицинского страхования, подбор потенциального работодателя.

Для обеспечения контроля за пребыванием иностранных граждан будет введён надзор, усовершенствованы меры профилактического характера. При въезде иностранец будет принимать соглашение о лояльности, нарушение которого может повлечь утрату права на нахождение в России.