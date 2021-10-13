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16 и 17 октября в Бишкеке пройдут фермерские ярмарки

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- Айжан Мамбеталиева
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16-17 октября 2021 года, Министерство сельского, водного хозяйства и регионального развития совместно с мэрией Бишкека проведут ярмарку.

Сельхозпродукция будет продаваться по оптовой цене.

Адреса ярмарок:

1) Октябрьская районная администрация, мкр. 12, пересечение улиц А. Токомбаева и Н. Джетикашкаева

2) Администрация Первомайского района, пересечение улиц И. Раззакова-Киев, Токтогула Сатылганова.

На ярмарке вы сможете увидеть продукции: ОсОО "Жайыл Милк", ОсОО "Рола Чабрец", ОсоОО "Ак Куу", ОсОО "ПродИмпекс", ОсОО "ЭкоТоок", ОсОО "Салих ЛТД", ААО "Канды Кант", ААО "Акун" ОсОО "Яшар Групп", ОсОО "Тазажан", ОсОО "РИХА", ОсОО "Алайку Органик", ОсОО "Кант Сүт", ОсОО "Бай Элим", ОсОО "Витал Виста" и др.

Контактные телефоны для информации; 0 (222) 55-55-21; 0 (509) 55-21-55, 0 (995) 21-55-55, 0 (771) 94-94-99.


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URL: https://www.vb.kg/407883
Теги:
Минсельхоз, мэрия, сельское хозяйство, ярмарка, Бишкек
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