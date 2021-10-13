В Кыргызстане сменился состав кабинета министров. Список

В Кыргызстане сегодня, 13 октября, назначены руководители министерств и заместители председателя кабинета министров. Президент КР Садыр Жапаров подписал соответствующие указы. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Так, согласно указам:

- Кожошев Арзыбек Орозбекович – назначен первым заместителем председателя кабинета министров;

- Аалиев Азиз Кубанычбекович – назначен заместителем председателя кабинета министров, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Байсалов Эдиль Жолдубаевич – назначен заместителем председателя кабинета министров, и он освобожден от ранее занимаемой должности;

- Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич – назначен заместителем председателя кабинета министров – председателем Государственного комитета национальной безопасности, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.

Руководители министерств кабинета министров:

- Амангельдиев Данияр Джолдошевич – назначен министром экономики и коммерции;

- Бакетаев Алмаз Кушбекович – назначен министром финансов;

- Казакбаев Руслан Айтбаевич – назначен министром иностранных дел, внешней торговли и инвестиций, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Баетов Аяз Батыркулович – назначен министром юстиции;

- Осоев Эркинбек Арстанбекович – назначен министром транспорта и коммуникаций, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Джаныбеков Аскарбек Сапарбекович – назначен министром сельского хозяйства, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Бекмурзаев Доскул Джумагулович – назначен министром энергетики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Кутманова Динара Асиевна – назначен министром природных ресурсов, экологии и технического надзора, и она освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович – назначен министром здравоохранения и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Купешов Болотбек Душекович – назначен министром образования и науки, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Жаманкулов Азамат Капарович – назначен министром культуры, информации, спорта и молодежной политики;

- Базарбаев Кудайберген Базарбаевич – назначен министром труда, социального обеспечения и миграции, и он освобожден от ранее занимаемой должности;

- Бекболотов Бактыбек Асанкалиевич – назначен министром обороны, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Ниязбеков Улан Омоканович – назначен министром внутренних дел, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Ажикеев Бообек Эргешевич – назначен министром чрезвычайных ситуаций, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.