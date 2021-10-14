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Московские пенсионеры получат за вакцинацию по десять тысяч рублей

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Столичные пенсионеры получат по десять тысяч рублей в качестве поощрительной выплаты за вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Денежный эквивалент поддержки для пожилых людей ввели вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье". Для получения компенсации необходимо после прививки обратиться в любой центр социального обслуживания и подать заявление. С собой нужно взять паспорт и сертификат о вакцинации.

Москвичам напомнили, что программа по получению наборов и выплат действует до 31 декабря.

Ранее правительство Москвы сообщило, что привившиеся москвичи старше 65 лет получат подарочные наборы. В их содержимое включили маски, пульсоксиметр, таблетницу и другие полезные для пенсионеров вещи.


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URL: https://www.vb.kg/407886
Теги:
пенсии, Москва, вакцинация
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