Московские пенсионеры получат за вакцинацию по десять тысяч рублей

Столичные пенсионеры получат по десять тысяч рублей в качестве поощрительной выплаты за вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Денежный эквивалент поддержки для пожилых людей ввели вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье". Для получения компенсации необходимо после прививки обратиться в любой центр социального обслуживания и подать заявление. С собой нужно взять паспорт и сертификат о вакцинации.
Москвичам напомнили, что программа по получению наборов и выплат действует до 31 декабря.
Ранее правительство Москвы сообщило, что привившиеся москвичи старше 65 лет получат подарочные наборы. В их содержимое включили маски, пульсоксиметр, таблетницу и другие полезные для пенсионеров вещи.