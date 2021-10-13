В Бишкеке закроют для проезда железнодорожный переезд по Логвиненко

В Бишкеке завтра, 14 октября, на железнодорожном переезде перекроют для проезда транспорта автодорогу.

Как сообщает "Кыргыз темир жолу", 14 октября с 22:00 до 8:00 в связи с производством работ на железнодорожном переезде и подъездах к железнодорожным путям на охраняемом ж/д. переезде 3780 километре №1 по ул. Логвиненко, будет закрытие участка улицы Логвиненко с улицы (перекресток) Ж.Боконбаева до улицы (перекресток) Льва Толстого.

Будут проведены работы по асфальтированию автодороги и демонтажа рельсошпальной решетки. Работы согласованы с работниками УПСМ по ГУВД города Бишкек.