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В России появилась новая организация дружбы с Кыргызстаном

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- Евгений Денисенко
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Укрепление сотрудничества между Россией и Кыргызстаном – такова цель вновь созданной Региональной общественной организации "Общество дружбы с Кыргызской Республикой "Ала-Тоо". О ее деятельности планах и президент этой структуры Сергей Балаганский рассказал в ходе состоявшейся в Москве встречи с послом КР в РФ Гульнарой-Кларой Самат.

Эта организация, как отметили в посольстве, была образована в текущем году под эгидой Российской Ассоциации международного сотрудничества. А решение о создании "Ала-Тоо" принято 31 августа, в День независимости Кыргызстана.

К числу приоритетных для новой организации задач Сергей Балаганский отнес содействие развитию образовательных, культурных и туристических связей между Россией и Кыргызстаном, налаживание обменов в этих сферах, проведение различных мероприятий.

В свою очередь Гульнара-Клара Самат выразила готовность к совместной проработке и реализации проектов, способствующих достижению таких целей, укреплению дружбы и взаимопонимания между многонациональными народами двух стран.

Стороны обсудили вопросы проведения в ближайшее время ряда мероприятий культурно-гуманитарного характера, предложенных послом Кыргызстана

Международный союз общественных объединений "Российская ассоциация международного сотрудничества" (РАМС) является правопреемником Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС) и Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД), образованными в 1925 и 1958 годах соответственно.

ВОКС тесно сотрудничало с зарубежными партнерами – обществами дружбы с СССР. В 1958 году многочисленные общества дружбы были объединены в Союз советских обществ дружбы (ССОД). Они включали более 25 тысяч различных предприятий и учреждений, научных, культурно-просветительских и учебных заведений и т.д. Во всех союзных республиках функционировали республиканские отделения ССОД, которые проводили ежегодно десятки тысяч мероприятий, посвященных зарубежным странам, их истории, науке, искусству, юбилейным и памятным датам, солидарности с народами этих государств.

ССОД поддерживал контакты с 7500 организаций, общественными деятелями и представителями науки и культуры из 134 стран. По всему миру действовало 108 общественных ассоциаций, институтов дружбы с СССР. После его распада продолжателем деятельности ССОД по развитию общественных связей стал Российская ассоциация международного сотрудничества, учрежденная в 1992 году. В ее работе принимают участие видные государственные и общественные деятели России, на сегодняшний день членами РАМС являются 104 организации. Первым руководителем РАМС стала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.


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URL: https://www.vb.kg/407889
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