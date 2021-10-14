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Спецслужбы стран СНГ консолидируются перед современными угрозами

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- Евгений Денисенко
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В Москве 13 сентября состоялось XVII заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ. Тема его - "Актуальные вопросы организации сотрудничества в области противодействия современным комбинированным формам деструктивного воздействия группы западных стран на страны Содружества".

На совещание, по информации СМИ, прибыли делегации спецслужб девяти стран СНГ - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также приняли участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, директор ФСБ Александр Бортников.

С приветственным словом к участникам обратился президент России Владимир Путин.

"Возглавляемые вами службы и ведомства, - отметил он, - обладают серьёзными оперативными, аналитическими, техническими, кадровыми возможностями. И сегодня важно максимально использовать этот мощный потенциал для надёжной защиты наших государств, всего Содружества от внутренних и внешних угроз, в первую очередь для борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональными криминальными группировками, незаконным оборотом оружия, киберпреступностью и наркобизнесом, контрабандой и нелегальной миграцией".

В реализации этих задач, по словам российского лидера, крайне востребованы скоординированная, системная работа по всем ключевым направлениям, постоянный обмен информацией, проведение совместных операций.

"Уверен, что принятые в ходе нынешней встречи решения послужат укреплению мира и стабильности на нашем общем пространстве, будут содействовать дальнейшему поступательному развитию стран СНГ, благополучной жизни наших народов", - заявил Владимир Путин.


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URL: https://www.vb.kg/407890
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