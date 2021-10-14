Саммит глав государств СНГ пройдет в видеоформате

15 октября состоится заседание Совета глав государств СНГ. Оно пройдет под председательством Беларуси в формате видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службе Исполкома Содружества.

В проекте повестки дня встречи значатся одиннадцать вопросов. Ожидается, что лидеры этих стран обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут решение о председательстве в Содружестве в 2022 году, которое, как предполагается, перейдет к Казахстану.

На саммите планируется принять Заявление глав государств СНГ в связи с 30-летием Содружества. Также ожидается подписание заявлений о сотрудничестве в области обеспечения биологической безопасности и о развитии сотрудничества в сфере миграции.

Намечено подписание еще двух документов, касающихся взаимодействия в сфере безопасности. Это Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и Решение о руководителе Антитеррористического центра государств – участников СНГ.

Кроме того, планируется утвердить Соглашение об образовании Совета председателей верховных (высших) судов и принять решение об объявлении города Комрат (Молдова) Культурной столицей Содружества в 2023 году.