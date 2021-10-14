Кыргызстанец стал лауреатом армейского конкурса СНГ

Лучшие творческие армейские коллективы и исполнители государств СНГ приняли участие в Международном военном конкурсе "Виват, Победа!" Он завершился трехчасовым песенно-музыкальным марафоном в Москве, в Центральном Доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе.

Как рассказали в Секретариате Совета министров обороны (СМО) стран СНГ, конкурс проходил в рамках XVI Всероссийского фестиваля народного творчества военнослужащих Вооруженных Сил, сотрудников других силовых министерств и ведомств Российской Федерации, ветеранов войны и военной службы, членов их семей "Катюша".

В финал фестиваля вышли 20 лучших конкурсантов из разных регионов России и других стран СНГ, победивших в номинациях "Лучший вокально-инструментальный ансамбль", "Лучший вокальный ансамбль", "Авторская песня" и "Лучшее исполнение песен профессиональных авторов".

Исполнительское мастерство финалистов оценивало авторитетное жюри. В его состав вошли начальник управления культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Виктор Узиюк, начальник отдела культурных программ Департамента культуры Министерства обороны РФ Ольга Фаллер, заместитель начальника отдела протокола Секретариата Совета министров обороны государств СНГ Владимир Лут, заместитель начальника ЦСКА двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Светлана Ишмуратова, главный дирижер Центрального академического театра Российской Армии композитор Рубен Затикян и доцент кафедры Военно-оркестровой службы Военного института военных дирижеров Военного университета Министерства обороны РФ заслуженный артист России Александр Халилов.

Напряженная конкурсная борьба шла в течение нескольких дней. Зрители услышали произведения самой разной тематики, преобладали песни, посвященные Отечеству, героям Великой Отечественной войны, мужеству современных воинов, армейскому братству, красоте родного края и жизненным ценностям.

"Перерывы между конкурсными выступлениями также были заполнены музыкой. Особенно запомнился концертный номер, родившийся экспромтом: замечательную песню Александры Пахмутовой и Михаила Львова "Поклонимся великим тем годам" исполнил международный дуэт – Гюнай Гасымова (Азербайджанская Республика) и Кубанычбек Атамбаев (Кыргызская Республика)", - рассказали в Секретариате СМО.

Решением жюри по итогам конкурса "Виват, Победа!" первое место было присуждено Гюнай Гасымовой (Азербайджанская Республика), второе место поделили между собой дуэт Геворг Давтян и Микаэл Саргсян (Армения) и дуэт Юлия Залуцкая и Евгений Колеина (Беларусь). Третье место занял кыргызстанец Кубанычбек Атамбаев.

Как подчеркнули в Секретариате СМО СНГ, такой конкурс успешно популяризирует военную песню, открывает новые таланты среди военнослужащих и членов их семей, стимулирует развитие творчества самодеятельных авторов и исполнителей, работающих в жанре военной песни. И, конечно же, - сближает людей различных национальностей, развивает международное военное сотрудничество в области культуры и искусства в рамках Содружества.