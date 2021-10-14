В Минске встретятся главы МИДов стран СНГ

Очередное заседание Совета министров иностранных дел государств СНГ пройдет 14 октября в Минске. Оно состоится в очном формате, проинформировали в Исполнительном комитете Содружества.

Участие в заседании СМИД примет министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев.

Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ. И, в том числе, рассмотрят проект положения о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств СНГ.

В повестке дня - рассмотрение еще нескольких согласованных ранее документов по различным направлениям деятельности. В их числе - Совместное заявление министров иностранных дел стран Содружества об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, План проведения многоуровневых межмидовских консультаций на 2022 год, Решение о создании базовой организации по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма, Методические рекомендации по разработке проектов международных договоров, заключаемых в рамках СНГ, и другие.

Заседание СМИД пройдет накануне заседания Совета глав государств СНГ, запланированного на 15 октября в формате видеоконференцсвязи.