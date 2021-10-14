Кыргызстан примет участие в укреплении мер доверия в Азии

Перспективы укрепления общерегиональной взаимосвязанности рассмотрены в ходе шестой встречи министров иностранных дел стран – участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которая 12 октября прошла в Нур-Султане. Здесь встретились главы внешнеполитических ведомств России Сергей Лавров, Кыргызстана Руслан Казакбаев, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Монголии, Индии, Катара и Бахрейна, а также министр туризма Израиля и заместители глав ведомств ряда других азиатских стран.

Глав делегаций принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Приветствуя участников форума, он подчеркнул, что СВМДА обладает огромным потенциалом для консолидации коллективной воли и мудрости азиатских государств в интересах мира, сотрудничества и развития.

"Состоялся обмен мнениями по ключевым международным проблемам, - прокомментировали итоги форума в МИД РФ. - С российской стороны акцентирована важность наращивания многостороннего сотрудничества на евразийском ландшафте через сопряжение протекающих здесь интеграционных процессов. Встреча подтвердила консолидированный настрой на интенсификацию практических усилий по основным измерениям реализации мер доверия на пространстве СВМДА".

Также, как сообщается, поддержана инициатива России о запуске нового направления сотрудничества на площадке СВМДА – в области информационной безопасности.

Одной из ключевых тем совещания стала ситуация в Афганистане. Собеседники сосредоточились на обмене информацией и мнениями в отношении происходящего в этой стране, в том числе по поводу оказания помощи афганскому народу в целях предотвращения гуманитарного кризиса. Министры подчеркнули, что Афганистан не должен становиться убежищем для террористических групп. И выступили за единый, суверенный и процветающий Афганистан, существующий в гармонии со своими соседями. Министры обеспокоены потенциальной угрозой проникновения террористических и других деструктивных элементов с территории Афганистана в соседние страны.

По итогам мероприятия министрами были приняты Обновленный Каталог мер доверия СВМДА, поправки в правила Процедуры СВМДА и положение о Совете мудрецов СВМДА (консультативно-совещательном органе для выработки рекомендаций по широкому кругу вопросов взаимодействия, включая укрепление мира и безопасности, реализацию мер доверия).

Впервые идея созыва СВМДА была предложена первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым с трибуны 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году. С тех пор СВМДА состоялся как действенный международный форум по укреплению доверия и сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии. Сегодня СВМДА объединяет 27 государств Азии, 9 государств и 5 международных организаций имеют статус наблюдателя при Совещании, заключены 5 партнерских соглашений с международными институтами и организациями.