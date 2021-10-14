Главы стран ЕАЭС обсудят вопросы дальнейшей интеграции

Десять важных вопросов включены в повестку очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится сегодня, 14 октября. Оно пройдет в онлайн-формате, сообщила накануне на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

Участие в заседании примут главы государств Евразийского экономического союза - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, президенты государств-наблюдателей при ЕАЭС – Кубы и Узбекистана, председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

На заседании будет доложено о ходе выполнения поручений в части подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа Союза и установлению тарифа на транспортировку газа из третьих стран для внутреннего потребления.

Кроме того, речь пойдет о переходе ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Общие рынки энергоресурсов Союза должны заработать до 1 января 2025 года.

Также члены Высшего совета рассмотрят вопросы глобальной климатической повестки ЕАЭС. И обсудят изменения в перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом ЕЭК.