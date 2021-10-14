Семетей Аманбеков: Журналист, знающий закон, – это сила

Представители Рабочей группы по соблюдению правил информирования и агитации ЦИК КР провели встречи с журналистами и блогерским сообществом во всех регионах страаны. Было рассказано о важных аспектах работы журналистов во время выборов, основных этапах организации проведения выборов в Жогорку Кенеш, особенностях информирования граждан в ходе избирательного процесса и правилах предвыборной агитации. О роли журналистов во время всего предвыборного процесса мы поговорили с членом Рабочей группы, заместителем председателя Независимого союза журналистов Кыргызстана Семетеем Аманбековым.

Какие цели и задачи стоят перед Рабочей группой по соблюдению правил информирования и агитации, которая была создана буквально в прошлом году?

- Если говорить в целом о целях и задачах нашей рабочей группы – это, в первую очередь, способствовать массовому информированию о выборном процессе граждан Кыргызской Республики, рассказывать об особенностях выборов, их этапах, о том, как можно найти себя в списке избирателей. Во-вторых, наша рабочая группа занимается соблюдением неукоснительного исполнения правил агитации.

Если со стороны политических партий, отдельных кандидатов, СМИ будут допущены нарушения правил агитации, мы будем рассматривать подобные случаи. Граждане и иные субъекты избирательного процесса могут к нам обращаться с жалобами. Мы рассматриваем эти жалобы на предмет законодательного нарушения. Примечательно, что в состав нашей рабочей группы водят семь медиа экспертов, которые могут разграничивать и давать четкие определения тем нарушениям правил агитации, которые происходят с помощью СМИ, давать экспертную оценку. По результатам этих нарушений мы говорим, что нарушений не было, либо если нарушения были, то принимаем решения рекомендовать ЦИК принять те или иные законодательные меры – начиная от штрафа и заканчивая тем, что два или более предупреждений приводят к тому, что кандидата или партию могут снять с выборов.

Получается, что участники выборного процесса, это и есть ваши целевые группы, с которыми вы работаете? В частности, это кандидаты в депутаты в Жогорку Кенеш, члены политических партий, СМИ, блогеры и, конечно же, наши избиратели. И с каждой аудиторией у вас есть своя методика и свои цели работы. Как вы строите диалог с этими разными группами?

- Основная наша задача – максимальное информирование. СМИ мы разъясняем правила агитации, правила информирования, непосредственно вырабатывая те методики, которые пресс-служба потом применяет через рассылку информативных материалов самых разных форматов.

Что касается иных участников избирательного процесса – кандидатов, членов политических партий и членов ЦИК, то наша рабочая группа путем информирования показывает, какие есть особенности, нововведения, правила агитации. Постоянно обращаемся с тем, чтобы эти правила не нарушали.

Как известно, большинство политических скандалов, связанных с выборами, происходят из-за того, что нарушаются правила выборного процесса. Наша задача - донести до всех участников выборного процесса, что правила нарушать не надо. До избирателей донести, чтобы они могли реализовать свои права, прийти и проголосовать правильно.

Вы сказали, что есть правила, которые нарушать не надо, эти правила необходимо озвучивать, как вы это делали уже на встречах в регионах со СМИ, блогерами и другими участниками выборного процесса?

- На встречах со всеми журналистами и представителями кандидатов мы объясняем, что есть конституционный Закон "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша". В нем прописаны все правила агитации.

Во время выборов этот Конституционный закон для всех должен стать настольной книгой. Какие нарушения допускают журналисты – выпускают материалы без выходных данных, это карается. Любой агитационный материал должен быть с выходными данными, где приложено, кем из какого избирательного фонда оплачено.

Зачастую нарушают сроки аккредитации. По закону запрещено очернять другого кандидата или партию в рамках агитации. Нарушаются правила дебатов. За 24 часа до дня голосования устанавливается день тишины, когда нельзя выпускать материалы. Журналисты должны понять, что если кандидат или партия нарушают правила агитации и это все освещает СМИ, то СМИ будет привлечено в качестве соответчика. Если СМИ покажет агитационный материал с изображением ребенка, а лиц до 18 лет нельзя привлекать к агитации, либо религиозной организации или иностранного гражданина, что также запрещено законом, то СМИ также будет соответчиком. Как только журналист будет знать закон, сильнее и грамотнее него никого не будет.

Давайте поговорим об ответственности при нарушении, когда идет подкуп голосов, ведь это уголовное дело и для подкупающего и для берущего деньги тоже. Как должно поменяться наше сознание?

- С введением в избирательный процесс автоматизированной системы управления, которая автоматически подсчитывает бюллетени, устранилась одна из форм фальсификации выборов – это договоренность с участковыми комиссиями и массовый вброс бюллетеней. Выборы фальсифицировать стало практически невозможно. Но нечистоплотные партии и кандидаты перешли на другую форму – это подкуп голосов. Подкуп голосов стал бичом наших выборов. Сейчас есть отличный шанс выбрать кандидата, не поддаваясь на подкуп, и это нужно доносить до населения, о чем мы тоже говорили с представителями СМИ на тренингах.