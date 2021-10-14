Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 97.50 - 98.70

Семетей Аманбеков: Журналист, знающий закон, – это сила

167  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представители Рабочей группы по соблюдению правил информирования и агитации ЦИК КР провели встречи с журналистами и блогерским сообществом во всех регионах страаны. Было рассказано о важных аспектах работы журналистов во время выборов, основных этапах организации проведения выборов в Жогорку Кенеш, особенностях информирования граждан в ходе избирательного процесса и правилах предвыборной агитации. О роли журналистов во время всего предвыборного процесса мы поговорили с членом Рабочей группы, заместителем председателя Независимого союза журналистов Кыргызстана Семетеем Аманбековым.

Какие цели и задачи стоят перед Рабочей группой по соблюдению правил информирования и агитации, которая была создана буквально в прошлом году?

- Если говорить в целом о целях и задачах нашей рабочей группы – это, в первую очередь, способствовать массовому информированию о выборном процессе граждан Кыргызской Республики, рассказывать об особенностях выборов, их этапах, о том, как можно найти себя в списке избирателей. Во-вторых, наша рабочая группа занимается соблюдением неукоснительного исполнения правил агитации.

Если со стороны политических партий, отдельных кандидатов, СМИ будут допущены нарушения правил агитации, мы будем рассматривать подобные случаи. Граждане и иные субъекты избирательного процесса могут к нам обращаться с жалобами. Мы рассматриваем эти жалобы на предмет законодательного нарушения. Примечательно, что в состав нашей рабочей группы водят семь медиа экспертов, которые могут разграничивать и давать четкие определения тем нарушениям правил агитации, которые происходят с помощью СМИ, давать экспертную оценку. По результатам этих нарушений мы говорим, что нарушений не было, либо если нарушения были, то принимаем решения рекомендовать ЦИК принять те или иные законодательные меры – начиная от штрафа и заканчивая тем, что два или более предупреждений приводят к тому, что кандидата или партию могут снять с выборов.

Получается, что участники выборного процесса, это и есть ваши целевые группы, с которыми вы работаете? В частности, это кандидаты в депутаты в Жогорку Кенеш, члены политических партий, СМИ, блогеры и, конечно же, наши избиратели. И с каждой аудиторией у вас есть своя методика и свои цели работы. Как вы строите диалог с этими разными группами?

- Основная наша задача – максимальное информирование. СМИ мы разъясняем правила агитации, правила информирования, непосредственно вырабатывая те методики, которые пресс-служба потом применяет через рассылку информативных материалов самых разных форматов.

Что касается иных участников избирательного процесса – кандидатов, членов политических партий и членов ЦИК, то наша рабочая группа путем информирования показывает, какие есть особенности, нововведения, правила агитации. Постоянно обращаемся с тем, чтобы эти правила не нарушали.

Как известно, большинство политических скандалов, связанных с выборами, происходят из-за того, что нарушаются правила выборного процесса. Наша задача - донести до всех участников выборного процесса, что правила нарушать не надо. До избирателей донести, чтобы они могли реализовать свои права, прийти и проголосовать правильно.

Вы сказали, что есть правила, которые нарушать не надо, эти правила необходимо озвучивать, как вы это делали уже на встречах в регионах со СМИ, блогерами и другими участниками выборного процесса?

- На встречах со всеми журналистами и представителями кандидатов мы объясняем, что есть конституционный Закон "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша". В нем прописаны все правила агитации.

Во время выборов этот Конституционный закон для всех должен стать настольной книгой. Какие нарушения допускают журналисты – выпускают материалы без выходных данных, это карается. Любой агитационный материал должен быть с выходными данными, где приложено, кем из какого избирательного фонда оплачено.

Зачастую нарушают сроки аккредитации. По закону запрещено очернять другого кандидата или партию в рамках агитации. Нарушаются правила дебатов. За 24 часа до дня голосования устанавливается день тишины, когда нельзя выпускать материалы. Журналисты должны понять, что если кандидат или партия нарушают правила агитации и это все освещает СМИ, то СМИ будет привлечено в качестве соответчика. Если СМИ покажет агитационный материал с изображением ребенка, а лиц до 18 лет нельзя привлекать к агитации, либо религиозной организации или иностранного гражданина, что также запрещено законом, то СМИ также будет соответчиком. Как только журналист будет знать закон, сильнее и грамотнее него никого не будет.

Давайте поговорим об ответственности при нарушении, когда идет подкуп голосов, ведь это уголовное дело и для подкупающего и для берущего деньги тоже. Как должно поменяться наше сознание?

- С введением в избирательный процесс автоматизированной системы управления, которая автоматически подсчитывает бюллетени, устранилась одна из форм фальсификации выборов – это договоренность с участковыми комиссиями и массовый вброс бюллетеней. Выборы фальсифицировать стало практически невозможно. Но нечистоплотные партии и кандидаты перешли на другую форму – это подкуп голосов. Подкуп голосов стал бичом наших выборов. Сейчас есть отличный шанс выбрать кандидата, не поддаваясь на подкуп, и это нужно доносить до населения, о чем мы тоже говорили с представителями СМИ на тренингах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407916
Теги:
выборы, закон, Кыргызстан, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  