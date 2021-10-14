В Кыргызстане в Сокулукском районе Чуйской области сегодня, 14 октября, запущена малая ГЭС. Президент КР Садыр Жапаров принял участие в запуске в эксплуатацию Сокулукской ГЭС-2. Об этом сообщается на сайте президента.

Глава государства осмотрел основные сооружения, ознакомился с оборудованием и работой ГЭС.

В своем выступлении Садыр Жапаров подчеркнул, что энергетика является одним из основных направлений его политики, в связи с чем данной сфере уделяется особое внимание.

По словам президента, он глубоко изучил ситуацию и трудности в энергетической системе республики и поставил цель развивать и привлекать инвестиции в этот сектор, который имеет особое значение для развития страны.

Глава государства рассказал о ряде мер по достижению стабильности и устранению бюрократических барьеров в энергосистеме, в частности, принята новая среднесрочная тарифная политика, упрощен порядок предоставления земельных участков, отменен НДС для импорта энергетического оборудования для установок на основе возобновляемых источников энергии, разработаны механизмы сотрудничества государства и потенциальных инвесторов, включая освобождение от лицензирования деятельности по возобновляемым источникам энергии и продление льгот до 15 лет.

Садыр Жапаров выразил уверенность, что эти меры дадут устойчивый импульс развитию "зеленой энергетики" и увеличат дополнительные генерирующие мощности.

Президент подчеркнул важность запуска Сокулукской ГЭС-2, которая построена без участия государства, силами частных инвесторов, без привлечения бюджетных и донорских средств.

Садыр Жапаров добавил, что эта малая ГЭС станет хорошим примером для запуска новых малых ГЭС во всех регионах страны.

Кроме этого, глава государства отметил необходимость усиления практической работы по оказанию помощи потенциальным инвесторам в строительстве малых ГЭС, устранения бюрократии и поддержки подобных проектов.

Он подчеркнул, что в стране имеются более 200 створов, а мини-ГЭСы полностью окупаются за 6-7 лет.

Сокулукская ГЭС-2 впервые была введена в эксплуатацию в 1960 году, однако после развала Советского Союза, данная ГЭС была законсервирована и только по итогам обследования станции в 2007 году было установлено, что основное гидросиловое и электротехническое оборудование, а также гидротехнические сооружения и здание ГЭС были разобраны и частично разрушены, в связи с чем для ее запуска требовалась полная реконструкция.

Установленная мощность Сокулукской ГЭС-2 составляет 2,4 МВт, со среднегодовым объемом выработки электроэнергии – в объеме 11 895 756 кВтч.

Выработка электроэнергии Сокулукской ГЭС-2 позволит увеличить генерацию в Чуйской области, снизить потери в сетях, что повысит надежность и стабильность электроснабжения потребителей.