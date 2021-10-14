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В Москве увеличили прожиточный минимум

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Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил прожиточный минимум для жителей города. Так, с 1 января 2022 года эта сумма составит 18 714 рублей. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

"Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчете на душу населения 18 714 рублей, для трудоспособного населения - 21 371 рубль, для пенсионеров - 14 009 рублей, для детей - 16 174 рубля", - говорится в постановлении.

В 2021 году в Москве прожиточный минимум составил 18 029 рублей. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложили на заместителя мэра Анастасию Ракову.

Ранее стало известно, что в Москве для удовлетворения базовых потребностей семье из трех человек нужен ежемесячный доход в размере около 100 тысяч рублей.

Источник: moslenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/407919
Теги:
Москва, мэр
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