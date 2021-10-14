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Правительство и ЮНИСЕФ представили анализ о положении детей с инвалидностью

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- Айжан Мамбеталиева
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Правительство Кыргызстана и ЮНИСЕФ представили ситуационный анализ положения детей и подростков с инвалидностью в Кыргызстане в целях поддержки предпринимаемых в стране усилий для реализации Конвенции о правах инвалидов. Запуск отчета будет происходить в онлайн и оффлайн формате для представителей государственных органов, партнёров по развитию, организаций гражданского общества, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, для детей с инвалидностью, их родителей и частного сектора.

В ходе исследования были выявлены барьеры и препятствия в предоставлении качественных и инклюзивных услуг детям и подросткам с инвалидностью, а также проблемы на уровне разработки политики и ее реализации. В отчете представлена доказательная база и рекомендации для правительства, партнеров по развитию и гражданского общества для разработки соответствующей политики, с фокусом на повышение потенциала и предоставление инклюзивных услуг.

"Вклад самих детей с инвалидностью и их семей в проведение исследования является свидетельством стойкости семей и детей и безусловной родительской любви к своим детям, несмотря на барьеры, с которыми они сталкиваются. Исследование указывает нам на критически важный шаг, который должен быть сделан для того, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья смогли полностью реализовать свой потенциал в качестве активных членов общества", - сообщила Кристин Жольм, представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане, на запуске отчета.

Исследователи рекомендуют инвестировать в дальнейшую разработку механизма раннего выявления и раннего вмешательства, а также укреплять инклюзивное образование и деинституционализацию детей с инвалидностью из учреждений интернатного типа. Необходимо также устранять социальные нормы и пагубные практики обращения с детьми- инвалидами для обеспечения реализации прав детей с инвалидностью в рамках широкосекторального подхода к инвалидности и инклюзии.

Ситуационный анализ предоставляет доказательства и рекомендации правительству нашей страны для будущей разработки соответствующей политики и предоставления услуг. Он также будет способствовать деятельности организаций гражданского общества и международных партнеров по развитию по сосредоточению их усилий на поддержке правительства в реализации прав детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.


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URL: https://www.vb.kg/407931
Теги:
дети, правительство, Кыргызстан
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