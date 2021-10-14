Нацбанк КР считает, что нужен нормативный акт о Финтехкомпаниях

В Кыргызстане вчера, 13 октября, прошли общественные слушания по закону о Финтехе, инициированном депутатом Саматбеком Ибраевым.

Во время обсуждения представители руководства Национального банка заявили, что сейчас нет закона регулирующего цифровые технологии в финансовом секторе республики.

"Финтехкомпании могут работать в разных областях финансового рынка: в части платежных услуг, также в части ценных бумаг. Мы поддерживаем идею, что нужно создать нормативный акт про финтехкомапнии. А после, уже отталкиваясь от него двигаться дальше", - отметила заместитель председателя главного банка страны Айнура Тезекбаева.

Инициатор слушаний Саматбек Ибраев, отметил, что раннее, в его отсутствие, коллеги отклонили уже готовый законопроект.

"Вот и Нацбанк теперь готов включиться в работу! Не надо искать причин, чтобы что-то не делать. Надо искать возможности реализовать важный проект, который позволит Кыргызстану стать финансовым центром в Центральной Азии", - считает Ибраев.

Кроме того в слушаниях в режиме онлайн участвовал российский эксперт Владимир Фролов, как один из соавторов законопроекта о Финтехе. Он отметил, что переход на цифровые технологии позволит Кыргызстану укрепить свою национальную валюту.

"На поддержку сома Кыргызстан тратит сотни миллионов долларов. Вы просто бросаете валютные резервы в топку. Зачем? Создайте условия ,чтобы каждый гражданин мог прибрести несколько граммов золота ,вложив свои пусть небольшие сбережения, в самый надежный актив. Такие технологии уже есть", - заявил эксперт.

Он опровергает мнения некоторых финансистов о том, что с введением этого закона хранилище Нацбанка подвергнется дополнительным рискам.

"Ваше хранилище никому не нужно, и доступ к нему не нужен. Все сделки будут происходить в электронной форме при помощи технологии. Безопасно и быстро. Например, одна из компаний продаст килограмм золота другой, информация об этом просто будет храниться в электронном формате. Какая угроза хранилищу? Банки России, США, Великобритании и Китая так хранят золото. В том числе и частных лиц и иностранных государств", - отметил Фролов.