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В Кыргызстане запускают первую лабораторию по антибиотикочувствительности

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- Нина Ничипорова
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Центр карантинных и особо опасных инфекций Минздрава Кыргызстана готовит к открытию первую в стране лабораторию по определению чувствительности к антибиотикам. В ней можно сделать анализ на 22 вида антибиотиков и на чувствительность к дрожжевым грибкам, которых сейчас также много.

"Устойчивость бактерий к антибиотикам возрастает до угрожающе высоких уровней во всем мире. Мы – не исключение. Чувствительность микрофлоры к антибиотикам индивидуальна: у разных людей бактерии могут реагировать на одни и те же антибиотики по-разному. Поэтому назначение антибактериальных препаратов на основании лишь среднестатистической картины, как сейчас происходит у нас, не всегда дает желаемый лечебный эффект", - сказал в интервью VB.KG заместитель директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Нурболот Усенбаев.

Как он пояснил, любой антибиотик – это серьезное лечебное средство, обладающее побочными действиями. В частности, при его применении гибнут не только патогенные бактерии, но и полезные микроорганизмы. Может случиться так, что антибиотик уничтожит полезную микрофлору, а возбудитель заболевания не пострадает по причине его устойчивости к нему. Эти препараты часто провоцируют и аллергические реакции. Поэтому в современной медицине лечение бактериальных процессов без понимания особенностей возбудителя представляется занятием сомнительным и бесперспективным. В лучшем случае, воспаление просто затихнет на короткое время, а в худшем – разовьется до угрожающих жизни масштабов.

"Особенно опасна такая ситуация в отношении хирургических больных, новорожденных и людей с ослабленным иммунитетом, а также тех, для кого прием антибиотиков стал нормой жизни. Чтобы обеспечить эффективность проводимого курса антибактериальной терапии, врач должен быть уверен, что назначаемый им антибиотик действительно справится с выявленным возбудителем заболевания. Для этого и нужен анализ на чувствительность к антибиотикам", - добавил Нурболот Усенбаев.

"Конечно, сейчас тоже проводятся такие анализы, но классическим методом. Он точный, качественный, однако у него есть недостатки: длительность выполнения. Результат бывает готов только через несколько дней, что ограничивает назначение "целевого" препарата в самом начале воспаления. За это время больному могут назначить антибиотики, которые ему не только не помогут, а даже усугубляют его состояние. И второй недостаток - отсутствие возможности определения минимальной эффективной дозы препарата", - рассказал VB.KG заместитель директора центра.

Как он отметил, микробиологические способы идентификации возбудителей уже давно используются медициной всего мира, а современные анализаторы сделали этот процесс быстрее и эффективнее. Современный метод полностью автоматизирован, что исключает влияние человеческого фактора на результат. А готовность исследования составляет несколько часов. Нурболот Усенбаев считает, что каждая больница должна иметь такую лабораторию.

По словам Усенбаева, создание лаборатории стало возможным при поддержке коллег из России. В рамках соглашений по борьбе с инфекционными болезнями центр получает хорошее техническое содействие правительства России. Поступают мобильные лаборатории, лабораторное оборудование, тест-системы, реагенты.

"Мы привлекаем сейчас и частные структуры, чтобы быстрее открыть эту лабораторию. Наш центр внедрит этот метод диагностики первым, а потом появится сеть лабораторий по определению антибиотикочувствительности по всей стране", - заявил нашему информагентству Нурболот Усенбаев.


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URL: https://www.vb.kg/407941
Теги:
лекарства, Россия, Инфекция, карантин
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