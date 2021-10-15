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19 октября в некоторых районах Бишкека не будет воды

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- Айжан Мамбеталиева
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Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 19 октября с 9 до 21 часов некоторые районы города останутся без воды.

В управлении уточняют, что это связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Западный" и на городских водопроводных сетях.

Подачу воды ограничат в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения ограничен улицей Садыгалиева, БЧК, улицей Фучика и линией железной дороги. Также без воды останутся жилые районы: "Кызыл Аскер", жилой массив 110 квартала, микрорайон "Достук".

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.


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URL: https://www.vb.kg/407942
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, отключение воды, Бишкек
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