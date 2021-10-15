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На портале госуслуг России появится суперсервис для мигрантов

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Правительство РФ планирует запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

"В 2022 году мы планируем запустить еще три суперсервиса", - сказал Чернышенко.

Он уточнил, что среди них - "Трудовая миграция онлайн" (поиск вакансий, прохождение онлайн-интервью, заключение трудового договора), "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" (оформление электронных транспортных накладных, электронных путевых листов, специальных разрешений на перевозку грузов) и "Цифровое строительство" (получение комплекса услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства).

Вице-премьер добавил, что в следующем году одна из задач - расширение функционала уже имеющихся суперсервисов на портале госуслуг, чтобы они были более удобными для граждан.

Чернышенко отметил, что в рамках суперсервиса "Пенсия онлайн" планируется проактивно уведомить о предварительном расчете пенсии мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет соответственно.

Он добавил, что планируется ввести электронный кадровый документооборот между работниками и работодателями и комплекс электронных услуг в области содействия занятости населения на суперсервисе "Трудовые отношения онлайн".


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URL: https://www.vb.kg/407947
Теги:
миграция, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, трудовые мигранты в РФ
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