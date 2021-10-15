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В КР введен стандарт доступности сайтов для пользователей с инвалидностью

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- Алина Мамаева
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Центр стандартизации и метрологии КР своим приказом утвердил стандарт "КМС ГОСТ Р 52872-2021 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. (ГОСТ Р 52872-2019, IDT)", который положительно повлияет на развитие и повышение уровня доступности веб-сайтов для пользователей с инвалидностью, сообщает пресс-служба фонда "Сорос-Кыргызстан".

Стандарт вступает в действие с 1 января 2022 года. На скорость принятия решения госструктурой также способствовал тот факт, что за основу был взят действующий российский стандарт ГОСТ Р 52872-2019, который Кыргызстан может использовать в качестве общего технического регламента в рамках ЕАЭС. В свою очередь российский стандарт был разработан на основе Руководства по доступности веб-контента WCAG 2.1.

Следующим этапом должно стать внесение необходимых изменений в требования к сайтам государственных органов, которые не менялись с 2007 года. Для этого необходимо проведение соответствующей работы со стороны государственного органа - инициатора данных изменений, но, в связи с упразднением Министерства цифрового развития пока нет ясности в том, какой государственный орган в дальнейшем будет заниматься этими вопросами.

Ранее, при поддержке Фонда "Сорос–Кыргызстан" общественным фондом "Экспертные решения для реализации Конвенции о правах инвалидов" было проведено исследование вебсайтов пяти государственных органов:

кабинета министров (мравительства);

Министерства образования и науки;

Министерства здравоохранения и социального развития;

Министерства труда и социального развития (ныне – социальный блок Министерства здравоохранения и социального развития);

Портала электронных услуг ГРС.

В ходе исследования эксперты опирались на методику Руководства по обеспечению доступности веб-контента (WCAG 2.1), разработанного Консорциумом всемирной паутины (W3C). Сайты тестировались на наличие барьеров, которые мешают или не позволяют людям с инвалидностью комфортно пользоваться имеющимся функционалом. Эксперты оценивали сайты на предмет их соответствия 78 критериям доступности, по которым можно было получить однозначный ответ – "соответствует" или "не соответствует".


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URL: https://www.vb.kg/407951
Теги:
Кыргызстан, ЛОВЗ
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