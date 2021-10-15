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В коробке с яблоками обнаружено около 3 килограммов гашиша

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- Айжан Мамбеталиева
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16 сентября текущего года в рамках досудебного производства сотрудниками СБНОН МВД проведен неотложный обыск в магазине расположенном в Бишкеке, принадлежащем гражданке О.Б.

В коробке с яблоками, обнаружено и изъято подозрительное вещество, темно-зеленого цвета, со специфическим запахом конопли (гашиш), спрессованное в форму спичечных коробков, в количестве 273 штук. Общий вес изъятого составил около 3 килограммов. В ходе

предварительного расследования установлено, что вещество О.Б. передал родной брат О.Н., 1999 г.р.

В этот же день, при проведении специальных, следственных действий сотрудниками ОВД Токтогульского района задержан и доставлен в УВД

Ленинского района в Бишкеке 22-летний гражданин О.Н. В ходе опроса задержанный дал признательные показания о том, что найденные вещества принадлежали ему.

Подозреваемый водворен в СИЗО. В настоящее время ведется досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению лиц причастных к преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/407953
Теги:
Ленинский район, наркотики, Бишкек, гашиш, МВД, СИЗО
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