В Оше ночью горел рынок "Келечек"

Как сообщил пресс-центр МЧС, около 00:21 часов поступила информация о том что на улице Масалиева в городе Ош, на территории рынка "Келечек" возник пожар в столовой.

К тушению пожара привлечено 7 пожарных расчетов МЧС КР, оперативная группа ЦУКС, кроме того, были задействованы 1 бригада РЭС и сотрудники милиции.

Пожар локализован в 01:13 и потушен в 03:37 часов.

В результате сгорела столовая, токарный цех, магазин одежды, продуктовый магазин, текстильный магазин и крыша строящегося нового магазина.

Площадь пожара составила около 700 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара уточняется.