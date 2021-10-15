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В Оше ночью горел рынок "Келечек"

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- Бакыт Стамов
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Как сообщил пресс-центр МЧС, около 00:21 часов поступила информация о том что на улице Масалиева в городе Ош, на территории рынка "Келечек" возник пожар в столовой.

К тушению пожара привлечено 7 пожарных расчетов МЧС КР, оперативная группа ЦУКС, кроме того, были задействованы 1 бригада РЭС и сотрудники милиции.

Пожар локализован в 01:13 и потушен в 03:37 часов.

В результате сгорела столовая, токарный цех, магазин одежды, продуктовый магазин, текстильный магазин и крыша строящегося нового магазина.

Площадь пожара составила около 700 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара уточняется.


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URL: https://www.vb.kg/407957
Теги:
МЧС, Ош, Ошская область, пожар
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