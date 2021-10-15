Обвиненный в получении взятки экс-замглавы ГСБЭП баллотируется в ЖК

Бывший заместитель председателя Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Эмиль Жамгырчиев, который проходит обвиняемым по статье "Получение взятки" УК КР, намерен баллотироваться в ЖК в составе партии "Альянс". Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По словам Жамгырчиева, он намерен внести вклад в развитие спорта.

"Почему партия "Альянс"? Потому что в этой собрались сильные и образованные личности такие как Алтынбек Сулайманов (Бир Бол), Мирлан Жээнчороев (Республика), Жанарбек Акаев, Абдывахап Нурбаев, Айсулуу Мамашева, бывший глава МИД Чынгыз Айдарбеков. С такой командой легко будет осуществить реформы", - написал он.

Напомним, экс-замглавы ГСБЭП Эмиль Жамгырчиев и бывший заместитель руководителя аппарата правительства Бактыбек Калмуратов были были задержаны по обвинению по статье "Получение взятки" УК КР. Постановлением суда они были взяты под стражу в СИЗО ГКНБ КР.

В феврале этого года бывший заместитель председателя Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Эмиль Жамгырчиев был освобожден из СИЗО ГКНБ, так как он оплатил в доход государства 20 миллионов сомов.