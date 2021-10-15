Отдел охраны МВД хочет купить АИ-92 по 284 тысячи сомов за литр

На портале государственных закупок Кыргызстана появилась интересная заявка, принадлежащая отделу охраны Ленинского района Бишкека Главного управления государственной специальной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызстана, сообщает издание "Акчабар".

Тендер объявлена на приобретение бензина марки АИ-92, объемом 10 тысяч литров. Тут, казалось бы, все вполне объяснимо, вызывает вопросы сумма тендера, которая составляет 2 миллиарда 840 миллионов сомов. То есть за 1 литр топлива отдел охраны готов выложить аж 284 тысячи сомов. Бензин, конечно, подорожал в последнее время, но не на столько.

Скорее всего, пишет "Акчабар", произошла опечатка, правда, совсем не очевидная. Так, если предположить, что заполнители добавили от 3 до 6 лишних нулей, то все-равно получается путаница. Так, в первом случае бензин по-прежнему получает слишком дорогой – по 284 сома за 1 литр, во втором – по 0,284 сома.