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В Кыргызстане на одну вакансию претендуют около четырех человек

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане на одну вакансию претендуют около четырех человек. Компания HeadHunter Кыргызстан сделала анализа размещенных на своем сайте вакансий работодателей и резюме соискателей.

Сообщается, что рост вакансий за третий квартал 2021 года по отношению ко второму кварталу 2021 года вырос на 24 процента.

Сохраняется спрос работодателей на определенных специалистов. Лидирующие профессиональные области – это "Продажи", "Административный персонал", "Информационные технологии, интернет, телеком", "Маркетинг, реклама, PR" и "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия".

По количеству размещенных вакансий продолжают лидировать города: Бишкек и Ош. Самый активный рост количества вакансий наблюдается в столице.

Индекс конкуренции на рынке труда увеличился на 2 процента и составил 3,9. Это означает, что на одну вакансию претендуют около четырех человек. Это состояние является нормальным для рынка.

Также по данным сайта HeadHunter, в Кыргызстане средняя заработная плата в третьем квартале составила около 41 тысячи сомов, что на семь процентов больше, чем во втором квартале.

Тренд на удаленную работу не теряет своей актуальности. В третьем квартале работодатели открыли на 10 процентов больше вакансий, позволяющих соискателям работать удаленно.


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URL: https://www.vb.kg/407971
Теги:
безработица, кадры, Кыргызстан
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