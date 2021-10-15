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В Кыргызстане обсудили улучшение качества искусственного осеменения скота

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане возобновил работу учебный центр кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского, водного хозяйства и регионального развития КР.

Сегодня, 15 октября, в институте животноводства и пастбищ прошел семинар по искусственному осеменению крупного скота.

В семинаре приняли участие заместитель министра Илич Марсбек уулу, профильные специалисты министерства, представители центра KOPIA, фермеры.

С помощью KOPIA учебный центр получил современное оборудование для искусственного осеменения на 35 тысяч евро. Это оборудование определяет качеств семян крупного скота и определяет стельность коров.

Основная цель активизации учебного центра - это производственная практика фермеров во всех регионах страны, а также производственная практика студентов Кыргызского национального аграрного университета.


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URL: https://www.vb.kg/407973
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, животные
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