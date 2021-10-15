В СНГ появится Ассоциация историков и архивистов

В Минске состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Участие в нем принял глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана Руслан Казакбаев.

Встреча, как сообщили в МИД РФ, прошла под знаком отмечаемого в этом году 30-летнего юбилея СНГ. Министры подвели основные итоги взаимодействия в рамках Содружества и наметили приоритеты на будущее. Одобрен проект совместного заявления глав государств СНГ в связи с его юбилеем, ряд других документов, направленных на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной, миграционной, правовой и правоохранительной сферах.

Принято решение о создании Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов стран СНГ. В ее задачи которой будет входить противодействие попыткам искажения истории, содействие расширению доступа к архивным документам и координация работы ученых.

Также главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам. И согласовали график многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества на 2022 год.

Достигнута договоренность о проведении очередного заседания СМИД СНГ в Душанбе 8 апреля 2022 года.