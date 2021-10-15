Куда выбрасывать золу жителям частного сектора Бишкека?

В Бишкеке мэрия просит владельцев частных домов, которые отапливаются углем, не выбрасывать теплую золу в контейнеры для мусора.

Пресс-служба мэрии объясняет горожанам, куда выбрасывать золу. Сообщается, что угольная зола вывозится муниципальным предприятием "Тазалык", но жителям необходимо охладить ее и упаковать в мешки, а затем оставить рядом с основным выбрасываемым мусором.

"При этом выброс золы в мусорный контейнер запрещен! Возможно возникновение неприятной ситуации в виде возгорания. Если вы – юридическая организация, отапливаемая собственной котельной (школы, детские сады, бани и т.д.), убедительно просим вас обратиться в частные фирмы, имеющие спецтехнику для вывоза золы и договор с МП "Бишкекский санитарный полигон", - говорится в сообщении мэрии.