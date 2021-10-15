Погода
$ 84.77 - 84.94
€ 97.50 - 98.70

Куда выбрасывать золу жителям частного сектора Бишкека?

244  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке мэрия просит владельцев частных домов, которые отапливаются углем, не выбрасывать теплую золу в контейнеры для мусора.

Пресс-служба мэрии объясняет горожанам, куда выбрасывать золу. Сообщается, что угольная зола вывозится муниципальным предприятием "Тазалык", но жителям необходимо охладить ее и упаковать в мешки, а затем оставить рядом с основным выбрасываемым мусором.

"При этом выброс золы в мусорный контейнер запрещен! Возможно возникновение неприятной ситуации в виде возгорания. Если вы – юридическая организация, отапливаемая собственной котельной (школы, детские сады, бани и т.д.), убедительно просим вас обратиться в частные фирмы, имеющие спецтехнику для вывоза золы и договор с МП "Бишкекский санитарный полигон", - говорится в сообщении мэрии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407978
Теги:
мусор, Бишкек, Тазалык
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  