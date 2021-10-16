В Душанбе стоимость проезда на общественном транспорте подорожает

С 10 ноября проезд в общественном транспорте в Душанбе подорожает, сообщили "Азия-Плюс" в мэрии Душанбе.

По данным источника, такое решение было принято Антимонопольной службой при правительстве Таджикистана по запросу ГУП "Душанбенаклиётхадамотрасон".

Согласно решению, с 10 ноября стоимость проезда по Душанбе на автобусе составит 1,80 сомони при оплате с картой, наличными 2,5 сомони, на троллейбусе 1,50 сомони с картой и 2 сомони наличными.

На маршрутках проезд составит 2,5 сомони, а один километр проезда на такси - 3 сомони.

Последний раз стоимость проезда пересматривалась в Душанбе в 2011 году. "Душанбенаклиётхадамотрасон" объясняет пересмотр тарифов подорожанием горюче-смазочных материалов.

"За последние 10 лет цены на горюче-смазочные материалы выросли на 110%, запасные части для автомобилей на 90-110%, электроэнергия - на 300%, цены на автомобили, а также налоги, сборы и средняя заработная плата выросли в разы и транспортные компании не в состоянии покрыть свои расходы и в долгу перед ними", - говорится в сообщении предприятия.

При этом отмечается, что для стабилизации финансового положения предприятий городского транспорта в последние годы мэрия Душанбе финансирует их в рамках имеющихся возможностей.

"Но этого недостаточно и поэтому необходимо изменить тарифы", - объясняют в "Душанбенаклиётхадамотрасон".

В настоящее время стоимость проезда в автобусах составляет 1,20 сомони на пассажира, в троллейбусах - 1 сомони, в маршрутках - 1,6 сомони.

Источник: asiaplustj.info