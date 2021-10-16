Ахмад Масуд приезжал в Душанбе

Близкие к таджикскому правительству источники сообщили, что Ахмад Масуд, лидер афганского национального фронта сопротивления, "прибыл в Душанбе с коротким визитом, но затем вернулся обратно в Панджшер".

"Полтора дня находился в Таджикистане"

Три разных источника сообщили Радио Озоди, что Масуд посетил Душанбе спустя четыре дня после произошедших в сентябре переговоров между президентом Таджикистана и премьер-министром Пакистана. "Ахмад Масуд находился в Таджикистане полтора дня", - сказал Радио Озоди 13 октября источник, заслуживающий доверия.

Он отметил: "Ахмад Масуд прибыл по приглашению таджикского правительства, для того, чтобы узнать его позицию, насколько он готов к переговорам с Талибаном. Премьер-министр Пакистана сказал, что он переговорит с Талибаном, и поэтому попросил Эмомали Рахмона встретиться с Масудом. Ахмад Масуд дал согласие на переговоры с талибами, но от талибов больше никакой информации не последовало".

По информации источников Радио Озоди, Ахмад Масуд не встречался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а "разговаривал с его сыном, спикером Маджлиси милли Рустамом Эмомали". Власти никаких сообщений по этому вопросу не делали.

Подробности беседы Ахмада Масуда недоступны, однако источники Радио Озоди говорят, что его главной целью было обсуждение с таджикским правительством вопросов о переговорах с Талибан. Родные Ахмада Масуда не подтвердили и не опровергли его приезд в Таджикистан. Посольство Афганистана в Душанбе заявило, что он находится в Панджшере.

Переговоры Талибана с таджиками

Премьер-министр Пакистана встречался с президентом Таджикистана 17 сентября. Пресс-служба президента Таджикистана сообщила по итогам встречи, что обе стороны договорились содействовать установлению мира в Афганистане путем инициации переговоров в Душанбе между Талибан и силами сопротивления, которые базируются в провинции Панджшер.

Имран Хан 18 сентября написал в Твиттере, что он переговорил с талибами на сей счет. Однако по истечении почти месяца никаких других известий о переговорах между Талибаном и Фронтом национального сопротивления Афганистана не поступало.

Забихулла Муджахид, пресс-секретарь правительства Талибан, заявил Радио Озоди, что к ним никто с предложением стать "партнером" по проведению переговоров в Душанбе не обращался.

Вместо этого Талибан направил дополнительные войска к афгано-таджикской границе, тем самым создав угрозу для своего соседа. Таджикистан ответил ужесточением пограничного контроля и проведением военного парада недалеко от границы с Афганистаном.

В этот же период, по информации источников Радио Озоди, Таджикистан посетили с короткими визитами Бисмиллохон Мухаммади, министр обороны в правительстве Ашрафа Гани, Салохуддин Раббани, бывший министр иностранных дел Афганистана и Амрулла Салех, первый вице-президент свергнутого правительства Афганистана.

Ахмад Вали Масуд, брат Ахмада Шаха Масуда, в настоящее время также находится в Таджикистане. О чем ведутся переговоры с таджикскими властями, не ясно, но близкие к ним люди говорят, что все поездки предпринимаются с целью "решения будущего Афганистана".

"В соответствии с международным правом это нормальная практика"

Латифи Пидром, председатель Национального Конгресса Афганистана, который в настоящее время находится в Таджикистане, сказал, что если начнутся переговоры и их цель о создании всеобъемлющего правительства в Афганистане будет достигнута, они никогда не будут сторонниками боевых действий.

Он сказал, что "высказывания руководства Таджикистана о текущей ситуации в Афганистане в рамках международных ценностей и Всеобщей декларации прав человека являются нормальной практикой". По мнению Пидрома, таджикское государство не может оставаться безучастным к судьбе Афганистана, почти половина населения которого составляют таджики.

"Даже с такой вроде бы небольшой позицией, говоря об инклюзивном правительстве, Таджикистан может сыграть огромную роль в дальнейшей судьбе Афганистана. И если Таджикистан будет стоять на своем, ни Пакистан, ни другие страны не смогут ничего сделать без его согласия" - отметил Пидром.

Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном 13 октября президент Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил свою прежнюю позицию по решению проблем Афганистана, в том числе и о формировании инклюзивного правительства. Франция занимает практически такую же позицию в отношении правительства Талибана.

Мухаммад Захир Агбар, посол Афганистана в Душанбе, говорит, что сегодня Таджикистан из-за своей "правильной позиции в отношении Талибана" оказался в центре внимания. И именно поэтому, считает Агбар, Таджикистан привлекает к себе взгляды всех, кто встал в оппозицию к правительству талибов.

Талибан захватил 15 августа Кабул и сразу же объявил об окончании войны в Афганистане. По истечению двух месяцев с момента захвата власти еще ни одна страна не признала Исламский Эмират Афганистана (самоназвание правительства Талибан).

Таджикистан был одной из первых стран, которые открыто заявили, что не признают правительство группы до тех пор, пока не будет сформировано инклюзивное правительство, в котором достойное место должны занимать таджики Афганистана. В ответ замглавы афганского правительства Абдул Гани Барадар предостерег официальный Душанбе от вмешательства во внутриафганские дела, заявив, что "каждое действие имеет последствия", и что "иначе может случится всякое". Таджикские власти отрицают вмешательство в дела Афганистана, говоря, что их цель – восстановление стабильности и безопасности в соседней стане и защита прав таджиков с той стороны границы.

Источник: rus.ozodi.org